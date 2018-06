Las razones por las que Cristiano Ronaldo dejará al Real Madrid

La prensa de Portugal ha comenzado a especular con alarma sobre una posible partida del astro Cristiano Ronaldo del Real Madrid, luego de haber ganado la Champi0ns League por tercer año consecutivo.

Y es que hay varios motivos para pensar en ello, aquí te mostramos tres principales:

-Florentino Pérez no cumplirá sus demandas

Cristiano Ronaldo ha solicitado al club un aumento en sus ganancias. Quiere ganar igual o más que Messi y Neymar, a quienes ha derrotado en partidos importantes como la Champions League.

Pero la prensa española ha informado que Florentino Pérez no está dispuesto a cumplir las demandas del portugués.

-La partida de Zinedine Zidane y la relación con sus compañeros

La salida de “Zizou” del banquillo blanco puede ser una razón más para que Ronaldo diga adiós. Y es que el técnico francés era un gran aliado del atacante frente a Florentino. Sin nadie que lo respalde, CR7 ya no estaría tranquilo en el equipo.

Además parece que la relación con sus compañeros no es la óptima. Parece que a Cristiano no le agrada la idea de una posible llegada de Neymar al equipo y jugadores como Marcelo han dejado claro que el atacante brasileño tiene las puertas abiertas del Madrid porque “Cristiano no es el dueño del equipo”.

-Declaraciones tras ganar la Champions

Finalmente, la polémica declaración que hizo al final de la Champions League, que su equipo ganó al Liverpool, confirmaron aún más las sospechas.

"Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado. He disfrutado este momento", dijo el capitán de la selección portuguesa.

