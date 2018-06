Oscar de la Hoya confirma segunda pelea entre Canelo y Golovkin para septiembre

El promotor Oscar de la Hoya confirmó que sí habrá segunda pelea entre su cliente Saúl “Canelo” Álvarez y el campeón mundial de peso medio, el kazajo Gennady Golovkin.

A través de su cuenta de twitter, el “Golden Boy” anunció que el desempate entre ambos peleadores se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, sin decir la sede.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) June 13, 2018