Patrocinadores estadounidenses dan la espalda a Rafael Márquez en el Mundial

En lo deportivo, el jugador Rafael Márquez está viviendo algo histórico pues cumplió cinco Copas del Mundo jugadas con México el domingo pasado, pero en lo personal está pasando un momento incómodo en Rusia por estar en la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Hay que recordar que el país de las Barras y las Estrellas acusa a Márquez Álvarez y algunas de sus empresas de lavar dinero para cárteles de la droga, específicamente de ser testaferro y mostrarse como propietario de bienes de Raúl Flores Hernández, sospechoso de dirigir un cartel.

Es por eso que durante el Mundial de Rusia, las personas, empresas y bancos estadounidenses tienen prohibido tener cualquier acercamiento con él.

De acuerdo a un reportaje del prestigioso diario The New York Times, Márquez no bebe de la misma botella con agua con publicidad norteamericana que el resto de sus compañeros, tampoco viste los uniformes de entrenamientos con marcas y mucho menos fue entrevistado al finalizar el juego ante Alemania, para evitar que detrás de él apareciera el cartón con los logos de los sponsors Coca Cola, Budweiser, McDonald's.

Por ejemplo, no podría ser nombrado en ningún juego como Jugador del Partido debido a que la cerveza Budweiser (EU) es quien patrocina ese premio.

A pesar de que Márquez contrató un grupo de abogados para enfrentar las acusaciones, las marcas prefieren mantenerse alejadas hasta que se resuelva el asunto.

Menos mal que la marca alemana Adidas es quien viste a la selección y Rafa puede usar el uniforme. Su patrocinador Puma, también alemán, lo felicitó por sus cinco copas, ellos han sido flexibles.

De acuerdo al reportaje, los vuelos también han sido cuidadosamente organizados, ya que Márquez no tiene permitido viajar en aerolíneas estadounidenses.

