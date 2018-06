Estrellas de AAA enfrentarán a las de Liga Elite

AAA Lucha Libre Worldwide y Blizzard Entertainment, destacado desarrollador y editor de software de entretenimiento reconocido por crear algunos de los juegos más aclamados por la crítica, unirán fuerzas para presentar una de las confrontaciones más épicas del verano. Los aficionados tendrán que declarar su lealtad a su bando favorito en “World of Warcraft®: Battle for Azeroth™ presenta: AAA vs. Elite,” un evento especial de una noche que enfrentará a dos de las ligas de lucha libre más legendarias en México, AAA y Lucha Libre Elite, en una batalla por la gloria y donde cada una representará a la Horda y la Alianza, las dos facciones en disputa dentro del juego.

Una historia llena de polémica, una confrontación pedida por todos los aficionados. Lucha Libre AAA Worldwide chocará con Lucha Libre Elite tras todas las amenazas y apariciones sorpresivas durante los eventos de Gira de Conquista. Desde Taurus en Pachuca hasta Golden Magic, Xtreme Tiger y Laredo Kid en Verano de Escándalo.

La batalla por la supremacía se llevará a cabo el próximo sábado 21 de julio de 2018 en el Gimnasio Juan de la Barrera y será transmitido online en https://www.twitch.tv/luchalibreaaa y https://www.twitch.tv/blizzardlatam. Bajo el estandarte rojo, superestrellas de la lucha libre como Psycho Clown, Hijo del Fantasma, Faby Apache y Dr. Wagner Jr. defenderán el honor de la AAA y de la Horda; mientras que, bajo el estandarte azul las superestrellas L.A. Park, Electro Shock y Zeuxis pelearán por la gloria de Lucha Libre Elite y la Alianza, en lo que sin duda será una batalla decisiva que culminará en “Triplemania XXVI”, el evento de lucha libre más importante del año.

Los boletos para el evento ya se encuentran a la venta en www.luchalibreaaa.com. Para aquellos que no puedan asistir al espectáculo podrán tener un asiento como en primera fila y vivir la experiencia siguiendo la transmisión online del encuentro en https://www.twitch.tv/luchalibreaaa y https://www.twitch.tv/blizzardlatam.

AAA vs Liga Elite

