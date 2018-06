Gustavo Ayón nuevamente está ilusionado de jugar para la selección mexicana

Tras varios meses de ausencia, el basquetbolista mexicano Gustavo Ayón volvió a una convocatoria con la selección mexicana, a la cual regresa con ilusiones renovadas y con la esperanza de clasificar al Mundial FIBA de China 2019.

“Tenemos la posibilidad de poder estar en un mundial. Cuando me fuí tuve mis razones justificadas; en su momento ya no me nacía estar aquí, creía que podía ser negativo antes que positivo y ahora vuelve a nacer esa ilusión, ese deseo porque se tiene un mundial el próximo año y una posibilidad muy importante para el basquetbol”, declaró el nayarita.

El delantero de poder dijo que en su regreso ha sentido un buen ambiente grupal, algo muy importante para encarar el duro duelo de mañana frente a Estados Unidos por puntos que acerquen a los 12 Guerreros al Mundial del próximo año.

“Estamos formando un excelente grupo y eso se siente en el ambiente que se respira en los entrenamientos, los viajes. Estoy con mucha ilusión de afrontar el partido de mañana (jueves), es un partido difícil para nosotros, Estados Unidos es una potencia en este deporte, pero con la ilusión, intensidad y garra que nos ha caracterizado en los últimos años, habrá que ponerlo en la cancha con un lleno total en el Juan de la barrera, con el apoyo de ustedes (medios de comunicación) y con toda la gente que ama este deporte, seguramente haremos un buen partido”.

Finalmente, dijo que aportará todo lo que ha aprendido en Europa para compartir con sus compañeros y hacer un buen partido.

