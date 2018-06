Peleador Johny Hendricks anuncia su retiro de las MMA

El famoso peleador Johny Hendricks anunció su retiro definitivo de las Artes Marciales Mixtas durante el programa de radio MMA Junkie.

“He terminado, estoy retirado. Dejaré de lado el mundo de las Artes Marciales Mixtas”, declaró el ex campeón mundial de peso welter de UFC.

“Había venido pensando esto desde hace tiempo. Volveré a mis raíces, voy a comenzar a entrenar en All Saints (Escuela episcopal en Fort Worth, Texas)”, ahondó.

El también conocido como “Bigg Rigg” dijo que s decisión es definitiva y que no será como otros peleadores que anuncian su retiro, pero meses después regresan para una pelea especial.

“A menos que me pongan enfrente a Georges St-Pierre… el mundo sabe (que lo vencí). Realmente estoy satisfecho con esta decisión, a menos que algún día venga alguien y me diga: ‘Johny, aquí hay un millón de dólares para que pelees contra este tipo’. No podría rechazarlo, sería estúpido. Todo lo que me propuse lo logré y estoy satisfecho con la decisión”.

Hendricks vivió su mejor momento como peleador de UFC en marzo de 2014 cuando ganó en título vacante de peso welter ante Robbie Lawler en UFC 171. Dicha pelea se dio cuatro meses después de que Johny perdiera una controversial pelea ante St-Pierre por el título, donde incluso el presidente de la empresa Dana White, vio al “barbón” como triunfador.

Pero después de haber ganado el titulo a Lawler, la carrera de Hendricks vino en declive pues en su primera defensa, ante Robbie, perdió el campeonato.

Luego venció a Matt Brown y de sus últimas seis peleas, perdió cinco.

