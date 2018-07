Se arma tremenda bronca en duelo de basquetbol entre Australia y Filipinas

Vaya bronca la que se armó en el partido de basquetbol eliminatorio para el mundial FIBA entre las selecciones de Filipinas y Australia, donde hubo puñetazos, patadas, codazos y hasta sillas lanzadas.

Se jugaba el tercer cuarto cuando el guardia de los “Boomers” Chris Goulding fue golpeado en el rostro por Roger Ray Pogoy; al ver esto, su compañero Daniel Kickert le devolvió el golpe al jugador filipino y fue entonces que vaciaron las bancas.

Los golpes comenzaron y uno de los participantes fue Thon Maker, jugador de los Milwaukee Bucks de la NBA, quien lanzó varias patadas voladoras.

Como consecuencia de la terrible bronca, fueron expulsados cuatro jugadores australianos y nueve filipinos, dejando al equipo local con tres elementos solamente y así se llevó a cabo el partido hasta que los jugadores June Mar Fajardo y Gabe Norwood dieron faltas intencionales para ser expulsados y decretar el partido perdido por default.

3 on 5 now with more than half of Gilas players ejected from the game due to a rumble. @Sports5PH #LabanPilipinas pic.twitter.com/cNHSJYL1kG — Renz Ongkiko (@RenzESPN5) July 2, 2018

Gabe Norwood also fouls out of the game. Baser Amer is the only player left for Gilas. Australia wins by default, 89-53. #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/8vL8VLHSVb — ESPN5 (@Sports5PH) July 2, 2018

Al parecer a los filipinos no les importó el relajo que se armó, pues justo después de la pelea se tomaron una selfie para presumirla en las redes sociales.

The players on the Philippines were taking selfies after the brawl?https://t.co/uAPI7Np6aI pic.twitter.com/o7ob2Hz0wg — David Astramskas (@redapples) July 2, 2018

Crazy photos from the Australia & Philippines brawl pic.twitter.com/ZqoxPTfsxN — David Astramskas (@redapples) July 2, 2018

Mira el video:

