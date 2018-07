Pussy Riot marca la final del Mundial de Rusia

Pussy Riot es un colectivo ruso de punk feminista, que pone en escena actuaciones de provocación política sobre temas como la situación de las mujeres en Rusia.

El colectivo de activistas y músicos punk de Rusia, Pussy Riot, se atribuyó este domingo la responsabilidad por la invasión de cancha que realizaron cuatro personas y que interrumpió la final de la Copa del Mundo en la que Francia se impuso sobre Croacia.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) July 15, 2018

El 21 de febrero de 2012, durante un concierto improvisado y sin autorización en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, tres mujeres de la banda fueron arrestadas y acusadas de vandalismo.

Su juicio se inició a finales de julio, y fueron condenadas a dos años de cárcel.

Las mujeres han atraído una considerable simpatía, tanto en Rusia como en el exterior, debido a las denuncias de malos tratos mientras estaban bajo custodia





Comentarios en las redes

"Las #PussyRiot ya ganaron. A partir de su irrupción en cancha en la final de #Rusia2018 , el mundo entero está hablando de una nueva acción performática de este colectivo ruso punkfeminista q denuncia la discriminación de las mujeres y la persecución a los gays en ese país".

"Fue el colectivo de punk feminista ruso #PussyRiot, una vez más, el encargado de sacudir la salvajada macha del fútbol, en un estado criminal como el que gestiona Putín y frente al que todas las naciones que participaron del Mundial se volvieron cómplices directas de los delitos".

"Grande #Mbappé en su primer mundial un gesto de apoyo a quienes protestan por la injusticia: las valientes manifestantes #PussyRiot".

"Las #PussyRiot pasaron AÑOS en la cárcel por querer manifestarse en la catedral, por sus canciones y hablar contra Putin. Hoy lo hacen en medio del evento dónde hay millones de personas mirando. Me recuerda a no querer ejecutar acciones más visibles por "no causar problemas".

"No feminazis. En mi mundial no! #pussyriot".

"Gracias a los que me aclararon… las #PussyRiot fueron las que le amargaron la tarde a Putin ante cientos y cientos de millones de televidentes".

"Adivinen quiénes fueron las que invadieron la cancha en la final de la copa del mundo. Sí! Conchasecas feministas del movimiento #PussyRiot. No dan más de pelotudas estas tortas".

"PussyRiot ingresó al campo vestidas de policías durante la final de la Copa del Mundo 2018 para demandar la libertad de presas/os políticas/os y evitar arrestos y abusos policiales":

"Más que protesta, es resistencia. Es avergonzar a Putin y quitarle un mundial sin incidentes. Que huevos".

"Lo de las #PussyRiot en la final del #Mundial es muy fuerte! Sus reclamos son justos y es la única manera que encuentran de visibilizar si lucha! Ser #Feminista es difícil, pero en Rusia es PELIGROSO. Mi corazón con ellas!".