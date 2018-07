Seleccionados franceses celebraron el título al estilo mexicano

La celebración de los jugadores franceses tras ganar la Copa del Mundo 2018 estuvo llena de colorido, y algunos de ellos lo hicieron al estilo mexicano.

Y es que Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Benjamin Mendy portaron sombrero de charro y hasta le enviaron un mensaje a Carlos Vela desde los vestidores.

Hay que recordar que Grizi es un buen amigo de Vela ya que ambos coincidieron en la Real Sociedad.

Mira el video:

Paul Pogba wears a sombrero and Antoine Griezmann shouts "VIVA MEXICO" and sends Mexican style greetings to Carlos Vela 🇲🇽😂pic.twitter.com/LBdJkhK63Q

— FlFA World Cup (@FutbolWorId) July 15, 2018