José Cardozo afirma que hay tiempo para corregir en Chivas

El resultado es lo que manda en el futbol, al menos eso dicen los expertos. Por eso, de poco sirve el buen funcionamiento que por momentos mostró Chivas el sábado pasad, en su visita a Tijuana. Al final, perdió por 2-1 ante Xolos y eso dejó intranquilo al técnico José Saturnino Cardozo. Sin embargo, el paraguayo confió en que aún queda mucho tiempo para corregir.

“A nadie le gusta perder y lo hicimos con justa razón porque nunca entramos en el juego que habíamos trabajado. No quiero poner excusas, pero nos costó adaptarnos a la cancha (sintética), porque no tuvimos la posesión de la pelota y es lo que priorizamos siempre. En dos o tres contraataques que tuvimos generamos opciones”, detalló el entrenador.

“Cuando intentamos coordinarnos de tres cuartos de cancha para arriba me parece que creamos algunas oportunidades de gol que no aprovechamos. Incluso el gol cayó en una jugada de pared con ‘Chuy’ (Godínez) que se apoya con Orbelín (Pineda) y queda solo Van Rankin. De ahí en más, tenemos que analizar que no tuvimos realmente la posesión de la pelota. El rival creó más y nos hizo dos goles en pelota parada, dimos un poco de ventaja al rival en eso. El futbol de hoy cuando es tan parejo no podemos dar esa ventaja”, añadió.

El arranque, por supuesto, siembra dudas entre millones de aficionados de Chivas, todavía dolidos por la salida de Matías Almeyda. Sin embargo, José Saturnino Cardozo intenta mantener la calma, pues aseguró que todavía queda tiempo para pulir los detalles negativos que se mostraron el sábado en Tijuana.

“La presión siempre existe, no porque hayamos venido a jugar en Tijuana o porque no hayamos podido ganar. Históricamente le cuesta al equipo ganar acá, esta vez tuvimos una linda oportunidad para ganar y no lo hicimos. Nos duele más que no pudimos hacer todo lo que habíamos ensayado. Nos costó, perdimos muchos balones no porque el rival insistió, ya en el segundo perdimos un poco el orden, pero hay tiempo para corregir”, sentenció el técnico de Chivas.

