Juan Pablo Vigón se siente protegido por sus compañeros del Atlas

El arranque de torneo no fue el ideal para el Atlas, pues tuvo que conformarse el viernes pasado con un 0-0 frente al Querétaro. En la cancha del Estadio Jalisco, los Zorros estrellaron tres veces el balón en los postes, algo que no es habitual en un partido de futbol. Pero además de esa mala fortuna, Juan Pablo Vigón falló una pena máxima.

Por eso, los propios aficionados rojinegros lo abuchearon durante los últimos minutos del encuentro. Las críticas en su contra fueron severas, a pesar de que había hecho un buen partido en términos generales. Pero el propio jugador asegura que se repondrá de eso, pues se siente con el apoyo de sus compañeros.

“Me que con mal sabor de boca, porque el equipo genero opciones de gol y no las supimos meter. El penal… bueno, tengo que trabajar para revertir esto, ni modo, así es el futbol, sé que pronto me va a dar una revancha y la voy a sacar adelante”, explicó el futbolista del Atlas.

“La afición quiere ganar y yo la quería meter. Mis compañeros me arroparon muy bien. Como capitán, debo decirle al grupo que vamos por buen camino, nos faltó meterla, pero así es el futbol. En ocho días tendremos una revancha, la tomaremos como tal para desquitarnos con América. Allá dentro del vestidor todos somos una familia y así me arroparon. Esto me hace más fuerte a mí, al grupo incluso y sabemos que esto apenas comienza. Vamos a pelear para estar en la Liguilla que es nuestro objetivo”, añadió el mediocampista rojinegro.

Contento con su debut

Por su parte, uno de los refuerzos del Atlas, el defensor Omar González, se dijo contento con su debut. El zaguero cumplió en las labores propias de su posición y contribuyó para que el equipo mantuviera el cero atrás, algo importante cuando se busca el resultado positivo.

“Me sentí muy bien, muy cómodo, creo que a todo el grupo nos costó los primeros 10 minutos para calmarnos y después de eso empezamos a dominar el partido. Atrás jugamos muy bien, defendimos bien y casi no llegaron al nuestra portería. Para nosotros primero es defender, mantener el cero y adelante tenemos que meterlas. Esta vez no se pudo, pero tuvimos buenas oportunidades y ojalá para la próxima pueda entrar”, sentenció.

