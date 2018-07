Técnico de Chivas femenil ve mejoría en su equipo

Los números son perfectos: Chivas femenil acumula seis puntos en dos presentaciones dentro del Apertura 2018. Además, el sábado ganó el duelo del orgullo frente al Atlas, por 2-0. Pero más allá de eso, lo que más satisfecho tiene al entrenador Luis Fernando Camacho es que el Rebaño Sagrado refleja franca mejoría. Va en plan ascendente.

“Comenzamos a tener el control del partido conforme pasaron los minutos y en dos jugadas que trabajamos en la semana pudimos hacer los goles con base en la velocidad, me quedo con el orden que mostró el equipo y que no recibimos gol en contra. Ante Atlas basamos nuestro juego en el orden, partimos de ahí para poder imponer nuestro estilo. Nuestra primera linea estuvo a la altura, de nueva cuenta no permitió gol y esperemos que así siga por muchos partidos”, explicó el técnico de Chivas.

“Nosotros como equipo siempre hemos demostrado la misma determinación en cada partido que hemos disputado, disfrutamos mucho este encuentro porque los Clásicos se deben vivir así y fue una disputa física muy desgastante para ambos equipos. Enfrentamos a un rival que prácticamente es nuevo y que hoy mostró muchas ganas de competir, pero el segundo tiempo lo manejamos mejor, prácticamente no recibimos ninguna llegada de peligro y tuvimos el control del partido, además estuvimos esperando las oportunidades para liquidar el partido en otra jugada a velocidad”, agregó Camacho.

Y finalmente, el estratega de Chivas resaltó el hecho de que su equipo haya mostrado mejor futbol que en su debut dentro del actual torneo. “Conforme avance la Liga iremos alcanzando un mucho mejor nivel de juego, creo que mejoramos mucho de la jornada uno al Clásico. A pesar de que la cancha estuvo muy pesada, además del calor que se sintió, mostramos un mejor funcionamiento. También quiero destacar que siempre será mejor trabajar en la semana después de un triunfo”, sentenció.

