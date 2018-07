Godínez, el delantero que le llena el ojo a Cardozo

Chivas trabaja con tres centros delanteros que son la gran apuesta a futuro: Ángel Zaldívar, el refuerzo Ángel Sepúlveda y José de Jesús Godínez. Pero es el último de ellos el que le ha llenado el ojo al técnico José Saturnino Cardozo. El paraguayo asegura que “Chuy” es muy similar en condiciones al típico atacante sudamericano. Por eso, quiere trabajar para pulirlo y que triunfe en México.

“Lo de 'Chuy', Zaldívar y Sepúlveda, hemos trabajado mucho con ellos. Creo que habrá un cambio positivo porque son chicos que entrenan y se quedan siempre después de la práctica. No tengo duda de que Godínez será importante para Chivas y el futbol mexicanos. Su físico es impresionante: 1.85 metros, es fuerte, el típico delantero sudamericano que pica a todos lados. 'Chuy' crecerá muchísimo porque tiene talento y olfato”, explicó el que fuera uno de los mejores delanteros que ha venido al futbol nacional.

“Estamos trabajando con él en la definición porque una cosa es el olfato y otra la definición. El gol no se ve, el gol se festeja. Por eso necesitamos que tenga tranquilidad para definir, el delantero muchas veces quiere ver el arco y en lo que voltea puede llegarle una barrida, puede perder el balón. Por eso el delantero no tiene que ver el gol, tiene que festejarlo”, añadió José Saturnino Cardozo.

El técnico del Rebaño Sagrado aplaudió las cualidades que tiene José de Jesús Godínez. Lo ve como el futuro del ataque de Chivas. “Estamos trabajando con él, estamos analizando. Me gusta mucho y no de ahora que llegué, me gusta desde que lo vi. Es un típico delantero sudamericano, debemos trabajar mucho en la definición para que se vaya puliendo y afinando. Como todo en la vida, debe ir madurando, creciendo. Queremos que 'Chuy' siga mejorando como futbolista y que siga haciendo goles, que es su función. El centro delantero vive permanentemente de los goles”, aseguró el paraguayo.

Y así como ve un mañana prometedor en Godínez, también en otros canteranos del Rebaño Sagrado. Pero no por eso huye de la responsabilidad de dar resultados hoy. “Aquí no hay tiempo, aquí se gana porque es Chivas, yo no puedo decir que el próximo año jugaremos muy bonito. No, el futbol es hoy. Hay jugadores con futuro impresionante en Chivas, jugadores jóvenes que van poco a poco. Espero no equivocarme, pero cuando veo un jugador joven casi nunca me equivoco”, concluyó Cardozo.

