Caixinha reponde al 'nunca vi un saco de billetes hacer goles' de Cardozo

El duelo entre Chivas vs Cruz Azul llegará al sábado “calientito” tras los dimes y diretes entre los entrenadores José Saturnino Cardozo y Pedro Caixinha.

El entrenador portugués respondió a las declaraciones del paraguayo quien dijo que no le importaba la inversión que había hecho La Máquina para reforzarse, contrario a Chivas, pues “nunca he visto un saco de billetes hacer goles”.

Caixinha no se quedó callado e ironizó con el comentario del “Diablo Mayor” al decir que “no he visto un saco de billetes ganar, pero si en el circo he visto a un puerquito manejar una bicicleta, todo puede pasar”, dijo en tono de broma.

Ya más serio mencionó que “respeto mucho a Saturnino (Cardozo). Es un gran técnico y fue un gran referente en México, pero Cruz Azul siempre es y será un club comprador y desde que llegamos, además de la incorporación de Ricardo (Peláez), es una reinvención total y las herramientas te cuestan dinero. Es una inversión para mejorar el club porque si quieres ser el más grande de todos, debes tener una estructura y trabajo muy claro. Hay que saber aprovechar las herramientas que tienes para que los jugadores saquen provecho”, añadió.

Desde que llegó a México como entrenador de Santos, Caixinha nunca ha perdido un juego frente al Rebaño, pero ese dato no debe ser relevante, insistió el portugués, quien valora que se enfrentan dos instituciones históricas y no es un duelo de él mismo contra otro equipo.

La mala noticia para los celestes es que Ángel Mena y Gerardo Flores no estarán disponibles. El primero presentó nuevas molestias luego de la lesión en el muslo derecho que acarrea desde hace más de dos semanas, mientras que el lateral diestro tuvo un golpe en la rodilla.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Mario Carrillo levanta la mano para dirigir a la selección mexicana

Sergio Pérez mejoró en segunda sesión de prácticas; Vettel el más rápido

Djokovic vivió momentos difíciles en Wimbledon por secuestro del abuelo de su esposa

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV