LeBron James está arrepentido de haberle puesto el mismo nombre a su hijo

El astro de la NBA LeBron James, admitió que está arrepentido de haber llamado a su hijo como él pues es un nombre ya pesa y pesará sobre él el resto de su vida, y apenas tiene 14 años.

"Todavía me sigo arrepintiendo de haber puesto mi nombre a mi hijo de 14 años", aseguró el “Rey”. "Lo único que puedo hacer es darles el plano. Luego, cuando llegue el momento, ellos deberán tomar su propio camino".

James hizo esas declaraciones “The Shop”, programa producido por HBO en el que el alero charló con diferentes personalidades en una barbería. Entre sus primeros invitados estaban Candace Parker, Draymond Green, Odell Beckham y el rapero Snoop Dog.

LeBron mostró su cara más sincera y habló sobre lo que significa la paternidad para él: "Cuando yo era niño no tuve padre, así que todo lo que pensaba cuando iba a tener un hijo es que no sólo iba a ser mi descendiente, sino que iba a hacer todo lo que ese hombre nunca hizo. Ellos van a experimentar cosas que yo no pude".

Por último el nuevo jugador de los Lakers habló sobre lo que supone para él poder ver a sus hijos jugando al baloncesto: "Me siento y empiezo a ver sus partidos y noto que mis manos empiezan a sudar. Mi pecho empieza a sudar también. Y pienso: '¿Que es esto? Son sólo críos de 10 años jugando al baloncesto. ¿Por qué sientes esto?".

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Sergio Pérez mejoró en segunda sesión de prácticas; Vettel el más rápido

Djokovic vivió momentos difíciles en Wimbledon por secuestro del abuelo de su esposa

Caixinha reponde al 'nunca vi un saco de billetes hacer goles' de Cardozo

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV