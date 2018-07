Atlas sufre en el Apertura 2018 por falta de gol

Parece que para el Atlas, desprenderse de Milton Caraglio, quien fuera su mejor goleador, fue un error demasiado costoso. En dos partidos disputados del Torneo Apertura 2018, los Zorros no han podido marcar un solo tanto y el sábado pasado cargaron con una estrepitosa derrota por 3-0 frente al América, en cancha del Estadio Azteca.

Y el técnico de los rojinegros, Gerardo Espinoza, tiene perfectamente detectado el problema: Atlas no tiene gol. Así, es simplemente imposible pensar en victorias. El estratega aseguró que contra las Águilas su equipo no se vio mal, pero careció de la contundencia que se necesita en compromisos importantes.

“Simplemente los goles, si tienes 35 minutos de dominio y no concretas a un equipo de la jerarquía del América, eso es dejarlo vivir, esto es de goles y ellos los hicieron. No puedes hacer eso ante rivales de este nivel”, explicó el técnico de los rojinegros del Atlas.

“Ahora debemos mantener la confianza y trabajar. Confío plenamente en estos muchachos y sé que la siguiente jornada será distinta. Falta mucho torneo y estoy seguro que vamos a estar en las finales”, aseguró el estratega, optimista a pesar de que su equipo ha sumado solo un punto de seis posibles.

Finalmente, afirmó que su Atlas levantará pronto, pues le ha dejado buenas sensaciones a pesar de que los resultados no han sido los esperados. “Me parece que en la primera jornada el equipo tuvo un gran rendimiento, en el Azteca durante 35 minutos me gustó mucho. Ir ante el América, jugar en su campo y tener posesión de balón, me dice la personalidad que tienen para jugar”, concluyó Gerardo Espinoza.

Lo más visto de Publimetro TV: