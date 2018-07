“Cada vez nos vemos mejor”: técnico de Chivas femenil

Chivas femenil mantiene un paso perfecto: tres victorias en igual número de partidos del Torneo Apertura 2018. Pero lo mejor no son los números. Para el técnico rojiblanco, Luis Fernando Camacho, lo más destacado es que su equipo se ve cada vez mejor sobre el campo. Es el juego colectivo lo que le convence en el arranque de este certamen.

“Sabíamos que en el andar de los partidos nos íbamos a ver mejor, más sueltas sobre todo. El primer tiempo manejamos los tiempos y ganamos los duelos individuales por los costados, así cae el gol. Me deja satisfecho porque cada vez nos vemos mejor y sobre todo a la ofensiva, desgraciadamente nos meten un gol, pero ahí vamos, el objetivo es el mismo, le falta mucho al torneo y lo importante es no perder puntos de local”, explicó.

El torneo pasado, Chivas quedó fuera de la Liguilla y no pudo defender su corona. Camacho asegura que el grupo aprendió la lección. “La ventaja que tenemos es que hemos vivido cosas que otros equipos no, vivimos un campeonato y después el otro lado de la moneda, con partidos complicados y de eso aprendimos. Eso nos deja aprendizaje y tratamos que no nos vuelva a pasar. Es importante ahora vernos bien, hacer grupo y trabajar con intensidad para hacer buenos partidos el fin de semana”, detalló.

Tigres y Monterrey, dos de los equipos mejor reforzados, son los favoritos del Grupo 2. La próxima semana, Chivas visitará a las Rayadas y Luis Fernando Camacho no ve menos a sus dirigidas. Todo lo contrario: confía en que tiene lo suficiente para hacerle frente a cualquiera de esas dos escuadras.

“Debemos enfrentarlas igual: con sabiduría y con inteligencia. Son sólo nombres (sus contrataciones), Tigres es una gran institución que se refuerza, nosotros nos enfocamos en crear nuestras jugadoras, tenemos un gran grupo y contra eso competimos. No me dice nada a mí los nombres, vamos con Monterrey la próxima semana igual de concentrados, porque quienes se tienen que preocupar por Chivas son ellas. No sé si somos el rival a vencer, pero trabajamos, nos enfocamos en calificar y los números dicen que vamos bien”, concluyó el técnico.

Lo más visto de Publimetro TV: