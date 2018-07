Nicole Pérez ve a Chivas para campeón de la Liga MX Femenil

Chivas tiene paso perfecto en la Liga MX Femenil, luego de tres jornadas disputadas. Suma nueve puntos de nueve posibles y se apunta desde ahora como uno de los equipos favoritos para llevarse el título. Inclusive, entre las propias jugadoras existe confianza y ven al plantel con lo necesario para luchar por el segundo campeonato de su historia.

“Queríamos empezar bien el torneo, desde la pretemporada teníamos todo claro para hacer lo máximo. Creo que todas nos enfocamos en hacer lo nuestro y dar lo máximo en la cancha. Ahora veo al equipo para ser campeón, como siempre”, explicó la joven mediocampista Nicole Pérez.

El domingo pasado, durante la victoria por 3-1 sobre Santos Laguna, la rojiblanca de apenas 16 años de edad marcó su primer gol como profesional. Fue un momento inolvidable para Nicole Pérez, pues logró algo que ya había soñado hace mucho tiempo, pues es chiva desde niña.

“Como dicen todos, el primer gol es lo mejor. Estoy muy emocionada y agradecida con el equipo. Hasta mis compañeras me decían 'por qué no fuiste con nosotros a festejar', pero la verdad es que no piensas en ese momento. Me emocioné mucho”, recordó la mediocampista.

Aunque es muy joven, ya tiene un recorrido importante por selecciones menores. Incluso estuvo a prueba con el Espanyol de Barcelona y tuvo oportunidad de quedarse, pues por sus venas corre sangre rojiblanca: su tío llegó a Primera División con el Guadalajara, mientras que su papá jugó en las fuerzas básicas. “Pues vine desde el principio a Chivas porque son mis raíces, desde mi papá, mis tíos son chivas y desde ahí creció mi pasión por el club”, concluyó Nicole Pérez.

Lo más visto de Publimetro TV: