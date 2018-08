Cardozo advierte que habrá mano dura en Chivas

Las reglas estás claras para el técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo. Llamó la atención que decidiera no concentrar al equipo previo al duelo de Copa MX ante Morelia. Pero él mismo aclaró la razón: quiere darle al jugador la responsabilidad de cuidarse la noche antes del encuentro. Y también advirtió que quien no lo haga, pagará las consecuencias.

“Normalmente en Copa no concentro, le doy responsabilidad a los jugadores para que se cuiden porque el compromiso es grande. Les damos responsabilidad a los jugadores y esta vez cumplieron. Normalmente, yo donde dirijo en Copa no concentro”, explicó el entrenador del Rebaño Sagrado.

Por lo general, los equipos de futbol profesional en México duermen en un hotel la noche previa a un partido. Pero José Saturnino Cardozo descartó que eso sea necesario para los encuentros de Copa MX. Eso sí, dejó las reglas claras: quien piense que por tener “libertad” puede salirse de fiesta, no jugará.

“Fuera del campo no me meto mucho porque es personal, no tengo derecho. No porque sea mi jugador me voy a meter en su vida. Sí trato de hablar de los amigos que no son y que van a estar ahí, pero ellos deben ser responsables de su profesión. Que disfruten, pero fuera del campo que sean responsables. Jugador que este a las 12 de la noche o una de la mañana fuera de su casa, no juega. El jugador que si no concentramos, está fuera y yo me entero, no juega. Lo que busco es que sean responsables y profesionales”, sentenció.

Y advirtió también que lo mismo va para los canteranos que para los que ya tienen trayectoria en el futbol mexicano. “Respeto a todos, no sólo la jerarquía. Respeto a los jóvenes que dan frescura, el respeto es para todos. Después, la jerarquía se gana partido a partido, pero esto es de rendimiento porque la afición exige, no le importa quién juegue sino sumar puntos y ganar. De ahí en más, va la calidad y la jerarquía, pero todo se demuestra en el campo. Yo pongo al que está bien, al que está fresco y me va a dar lo que yo quiero. Soy respetuoso con cada uno para poner el equipo que pensamos nos puede llevar al resultado”, concluyó José Saturnino Cardozo.

Lo más visto de Publimetro TV: