VIDEO: Cardenales bañan a reportero en plena entrevista

Los Cardenales de St. Louis lograron una grandiosa remontada y vencieron 3-2 en la novena entrada a los Rockies de Colorado y tras la euforia del triunfo decidieron bañar con bebida rehidratante al reportero de la cadena Fox, Scott Werman.

Al final del encuentro, el reportero entrevistó a José Martínez quien fue el responsable del hit decisivo, sin embargo,el jugador se percató de que sus compañeros pretendían mojarlo y se alejó dejando a Werman solo y sin posibilidad de escapar.

Aquí el video del divertido momento:

José Martínez hits the walk-off, Scott Warmann gets the water-cooler bath. #STLCards pic.twitter.com/TzOOSRIjoB

