Chivas consiguió su primer punto del torneo en intenso juego ante Toluca

Chivas consiguió su primer punto del Torneo Apertura 2018, en un partido de ida y vuelta, con emociones en ambos arcos, que terminó “calientito” por una bronca. En la cancha del Estadio Nemesio Diez, el Rebaño Sagrado empató 2-2 frente al Toluca, en duelo de la tercera fecha.

El inicio fue una pesadilla para Chivas. Apenas se jugaba el minuto tres, cuando Rubens Sambueza tocó profundo, a la espalda de Jair Pereira, quien cubrió de pésima manera. Raúl Gudiño salió apresurado y el delantero Alexis Vega se lo quitó en un solo movimiento, para empujar enseguida el 1-0 de la escuadra local.

El gol en contra hizo despertar al Rebaño Sagrado y el partido se volvió de ida y vuelta. El primer aviso fue de Orbelín Pineda, con un disparo que salió ligeramente desviado, al 11’. Y poco después, Guadalajara llegó con verdadero peligro cuando Ángel Zaldívar remató de media vuelta directo al poste, al 23’. Diez minutos más tarde, Alan Pulido ya había superado a Alfredo Talavera con un disparo cruzado, pero Rodrigo Salinas tapó el balón.

Era fuerte la insistencia de Chivas y encontró recompensa cerca del final de la primera parte. Walter Gael Sandoval hizo una genialidad para quitarse a dos defensores de encima y disparó buscando el poste más lejano. La redonda se estrelló en el poste. Estuvo a punto de ser un golazo. En el rebote, Ángel Zaldívar estuvo atento para empujar el 1-1, al 42’.

En el arranque del complemento, jugadón de Chivas: Alan Pulido aguantó la llegada de Isaac Brizuela y le tocó preciso. El “Conejo” metió un centro exacto. Ángel Zaldívar se adelantó a la marca, se tiró para cabecear cruzado para el 2-1 del cuadro visitante, al minuto 50.

Pero Toluca no bajó los brazos. El centro desde la izquierda cruzó el área completa. Nadie pudo cortar y Edwin Hernández se durmió en la marca. No se dio cuenta que detrás entró Luis Ángel Mendoza para rematar. Carlos Salcido ya no pudo despejar y el balón terminó en las redes para el 2-2 de los Diablos Rojos, al 69’.

El partido no perdió intensidad. Josecarlos Van Rankin remató de cabeza un tiro libre y mandó la redonda a las redes, pero el árbitro anuló por fuera de lugar, al 76’. Alfredo Talavera quiso mover rápido para tomar al rival mal parado, pero el árbitro detuvo la jugada. El guardameta reclamó y lo amonestaron, algo más le dijo al silbante y le mostró la roja.

Ta en tiempo de compensación, se suscitó una bronca en la cancha, que terminó con la expulsión para Orbelín Pineda. El marcador ya no se movió y así el Rebaño Sagrado consiguió apenas su primer punto del torneo, tras igualar 2-2 en la casa del Toluca.

MÁS DETALLES DEL PARTIDO AQUÍ

#VamosConTodo ¡GOOOOL de @TolucaFC! 70' Luis Ángel Mendoza cierra a segundo poste y firma el empate en el Infierno EN VIVO en TDcomhttps://t.co/4EZsms45gf pic.twitter.com/m1MNzTqA8M — Televisa Deportes (@TD_Deportes) August 5, 2018

#VamosConTodo ¡GOOOOL de @Chivas! 52' Ángel Zaldívar firma el doblete y ya ganan el Rebaño en Toluca EN VIVO en TDcomhttps://t.co/4EZsms45gf pic.twitter.com/GQmKT9MwSm — Televisa Deportes (@TD_Deportes) August 5, 2018

#VamosConTodo ¡GOOOOL de @Chivas! 43' No fue un GOLAZO pero Ángel Zaldívar aprovechó y empujó el balón para el empate EN VIVO en TDcomhttps://t.co/4EZsms45gf pic.twitter.com/KwPw45jBPV — Televisa Deportes (@TD_Deportes) August 5, 2018

#VamosConTodo ¡GOOOOL de @TolucaFC! 4' Alexis Vega temprano aprovecha el descuido defensivo y define de gran manera sacando al arquero EN VIVO en TDcomhttps://t.co/4EZsms45gf pic.twitter.com/WbcJ2k9fEg — Televisa Deportes (@TD_Deportes) August 5, 2018

