“Fuimos muy superiores al Toluca”: José Cardozo

Chivas sumó apenas su primer punto del Torneo Apertura 2018, pero el técnico José Saturnino Cardozo se siente feliz. No por los números, pues una unidad de nueve disputadas es una cosecha en realidad pobre, pero sí por el funcionamiento. Este domingo, después del 2-2 como visitante frente a Toluca, en la fecha tres, aseguró que su equipo fue muy superior.

“Feliz por el funcionamiento del equipo, que es lo que esperábamos, los dos partidos anteriores nos costó desplegar el futbol que al equipo le gusta, que es tener la posesión de la pelota, además de ser un cuadro dinámico y agresivo. Fuimos muy superiores a Toluca. Manejamos el juego 75 minutos, tuvimos más la posesión de la pelota que el rival y más llegada que ellos. Entonces cómo no voy a estar feliz si el equipo hizo lo que hemos trabajado”, explicó el estratega.

Su alegría es incluso mayor cuando recuerda todos los cuestionamientos que recibió Chivas después de la salida del anterior técnico, Marías Almeyda. “Porque este equipo fue muy criticado por la prensa: que no tenemos jugadores, que no hay plantel, que no tuvimos refuerzos”, relató el estratega paraguayo.

Habló también de la polémica labor del árbitro César Arturo Ramo. “Se le sale de las manos por él mismo, no por los jugadores. Para eso se crearon las tarjetas amarilla y roja, mi jugador fue bien expulsado pero de Toluca quedaron fuera también, eso es lo que yo vi: para un lado expulsa y del otro lado no. Tiene que estar a la altura, estoy hablando de que se cumpla el reglamento. Para mí el árbitro no influyó, porque vuelvo a insistir: Chivas fue muy superior que el rival”, detalló.

Finalmente, aplaudió la labor de Ángel Zaldívar, autor de los dos goles de Chivas, a pesar de que falló al menos un par más. “A Zaldívar lo estaban cuestionando mucho y nosotros creemos en su capacidad, creemos que es un centro delantero con olfato y que si sigue creciendo como hasta ahora, será un centro delantero muy peligroso”, concluyó José Saturnino Cardozo.

