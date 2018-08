Chase Daniel le jugó divertida broma a sus compañeros de los Osos de Chicago

Un momento muy divertido se vivió en el campamento de los Osos de Chicago al finalizar la práctica.

El mariscal de campo Chase Daniel decidioó gastarles una broma a sus compañeros disfrazándose de aficionado para pedirles un autógrafo.

Daniel se puso un jersey del QB titular, Mitch Trubisky, unos lentes oscuros y un sombrero de los Bears, lo que fue suficiente para engañar a algunos de sus compañeros e incluso a su entrenador en jefe, Matt Nagy. Otros como el Hroniss Grasu y el defensivo Dejon Allen sí lo reconocieron.

El propio Trubisky tardó en percatarse de que se trataba de su suplente y le firmó el jersey. Solo se dio cuenta una vez que le preguntó al equipo de cámara.

Best way to go undercover in front of your own teammates at #BearsCamp?

A bucket hat, of course. pic.twitter.com/sCPc1Y8nI2

— Chicago Bears (@ChicagoBears) August 7, 2018