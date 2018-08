Japhet Amador, suspendido seis meses en la liga de beisbol de Japón por dopaje

El toletero mexicano Japhet Amador fue suspendido seis meses en el beisbol profesional de Japón por un caso de dopaje.

Amador había estado sin jugar desde el 3 de agosto por dolores abdominales. El pelotero de 31 años dio positivo por las sustancias prohibidas clortalidona y furosemida, informó la NPB (las siglas de la liga japonesa).

Ambas sustancias son diuréticos que se emplean para el tratamiento de la presión alta. Los diuréticos están prohibidos porque se pueden usar para encubrir la presencia de sustancias para mejorar el rendimiento en el flujo sanguíneo.

Amador negó haber consumido una sustancia prohibida de forma intencional durante una audiencia en julio, pero decidió no apelar los resultados de su control.

En 62 partidos para los Rakuten Eagles este año, Amador batea para .269 con 20 jonrones.

Amador llegó a los Eagles en 2016, un año después de liderar la liga mexicana en cuadrangulares.

A través de su cuenta personal de twitter, Amador mandó una serie de mensajes donde trata de aclarar su situación y asegura estar limpio de cualquier sustancia.

Menciona que se hará nuevos estudios para demostrar su inocencia, de lo contrario se retirará del beisbol.

Me retiraré del béisbol — JaphetA29 (@japhet_amador) August 9, 2018

Gracias por sus buenas vibras y no estoy justificándome comete un error con una sustancia que no se aun cual me dio positivo pero asumo mi responsabilidad y doy la cara no estoy aquí para que digan pobre de amador sino doy la cara a todo el mundo y si fue por otra cosa yo mismo — JaphetA29 (@japhet_amador) August 9, 2018

Más noticias de lo sucedido cómo va la investigación y si soy culpable estaré anunciando mi retiro de los terrenos de juego por qué creo les raye a todos con un error que nunca me percate saludos a todos — JaphetA29 (@japhet_amador) August 9, 2018

Quiero aclarar eso y pues limpiar mi carrera un poco yo se que mucha gente me tachara y no digo que es te mal de corazón le pido disculpas ala afición que cree en mi y aún seguido mi carrera gracias y bendiciones a los que me apoyan y a los que no saludos mas adelante les daré — JaphetA29 (@japhet_amador) August 9, 2018

Una sustancia que me dieron para el gym en Japón y otro un esprai para la barba nunca en mi carrera e hecho trampa con sustancias e tenido imensidades de doping y jamás y ahora me salió una sustancia que no es deroga ni anabolismos nada de esa cosa espero los estudios para aclar — JaphetA29 (@japhet_amador) August 9, 2018

Hola buenos días en méxico se la situación que estoy y la verdad me siento muy apenado por lo sucedido aremos una apelación y esperar resultados no me justifico en lo qué pasó y le pido una gran disculpa a la afición mexica hay dos motivos que me pudieron dar positivos. — JaphetA29 (@japhet_amador) August 9, 2018

