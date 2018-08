“Nos perdimos un poco en el campo”, reconoció Cardozo

El partido del miércoles, frente a los Alebrijes de Oaxaca (0-0), fue el peor de Chivas en lo que va de la gestión del técnico José Saturnino Cardozo. Sobre todo al ataque, el equipo dirigido por el paraguayo lució inoperante, mientras que en defensa una vez más se exhibió su fragilidad. Por eso, el entrenador reconoció que el Guadalajara se perdió durante importantes lapsos del encuentro.

Al final, el punto cosechado como visitante fue lo único rescatable. Gracias a eso, Chivas se mantiene en el primer lugar de su grupo, cada vez más cerca de la siguiente ronda de la Copa MX. Pero Cardozo sabe que el mal funcionamiento es una llamada de atención para corregir, de cara al encuentro del próximo domingo, frente a Santos Laguna, por la cuarta fecha de la Liga MX.

“Lo bueno y rescatable es que no recibimos gol y se empató el juego, pero no era lo que buscábamos. La propuesta fue totalmente diferente a lo que habíamos trabajado, pero esto es futbol. De repente nos perdimos un poco en el campo en algunos pasajes del juego y eso nos llevó a no poder ganar el partido”, explicó el estratega paraguayo.

Pero Chivas tampoco tiene mucho tiempo para lamentarse, pues tiene en puerta otro compromiso importante. El domingo recibirá al campeón Santos Laguna, que acaba de despedir al técnico Robert Dante Siboldi. El Guadalajara aún no conoce la victoria en el Torneo Apertura 2018 y sumar tres puntos es urgente para trabajar con tranquilidad, además de sumar confianza al proyecto de Cardozo.

“Hay que darle vuelta a la página y pensar en el duelo del domingo contra Santos. Debemos seguir trabajando en la coordinación al ataque porque la propuesta que tenemos nosotros es con mucha posesión de balón y llegar con mucha gente al ataque. Pero también debemos de tener gente que te pueda administrar y poner pases de gol para poder convertirlos. Entonces, hay que enfocarnos en el duelo frente a Santos”, concluyó José Saturnino Cardozo.

Lo más visto de Publimetro TV: