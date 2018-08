Golovkin llama a Canelo 'rival desagradable'

Cada vez se acerca más la pelea esperada del 2018: ‘Canelo’ vs Golovkin 2, que tendrá sede Las Vegas, Nevada, donde Saúl Álvarez se medirá a Gennady Golovkin en lo que para muchos esperan una mejor y más contundente velada que la pasada donde empataron.

GGG dejó en claro la molestia que tiene hacia el considerado mejor boxeador azteca de los últimos años, esto después de que fue castigado por seis meses al consumir productos fuera de lugar como lo es el clembuterol, mismo que fue encontrado en su cuerpo por el supuesto consumo de carnes.

“Es el rival más desagradable y el más sucio que he tenido; sucio porque ha tomado sustancias que están prohibidas y trata de culpar a otras personas”, fueron las declaraciones del actual monarca, quien no concibe que en la primera parte no derrotó a si rival.

En tanto, Triple G aseveró que esta segunda página tendrá algo especial: considera que el tiro es mucho más personal que la vez pasada, pues no está de acuerdo con que un deportista de la talla de Canelo haya hecho lo que lo debuto durante un determinado tiempo.

“Es un problema personal, Canelo quebrantó la ley, hizo cosas sucias y todo su equipo lo respaldó, esta pelea es más personas para mí que para su equipo. Está tratando de hacer lo que puede para rehabilitarse”.

