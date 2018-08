Niño invidente toca la cara de Toni Kroos para imaginarse como es

Un video ha causado ternura entre los aficionados al futbol y al mundo entero.

Durante la estancia del Real Madrid en Estonia donde disputó la Súpercopa de Europa ante el Atlético, un niño ciego de ese país tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo Toni Kroos.

El pequeño Aron aparece sentado al lado del jugador alemán y se pone de pie para tocarle la cara y cabello para imaginarse como es y como luce.

Aquí te lo dejamos:

This is so beautiful. Aron, a young blind boy from Estonia, wanted to touch the face of @realmadrid star @ToniKroos so that he could visualise him ❤️#SuperCup #EqualGame #Inclusion pic.twitter.com/iyGz0LRZ5H

— UEFA (@UEFA) August 15, 2018