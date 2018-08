L.A. Park deja entrever que no habrá lucha de apuestas con Rush

Con un mensaje publicado en su cuenta oficial de twitter, el polémico luchador L.A. Park dejó entrever que para el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, no se dará el tan esperado encuentro de máscara contra cabellera ante Rush.

“Gracias afición de la Arena México, me siento triste por 2 cosas: una principalmente la muerte del Villano III y la otra por todo su apoyo que he recibido y no poder darles en este momento lo que ustedes quieren gracias…gracias”, escribió el “huesudo” y desató los rumores.

Gracias aficion de la arena mexico me siento triste por 2 cosas una principalmente la muerte del villano 3 y la otra por todo su apoyo que he recibido y no poder darles en este momento lo que ustedes quieren gracias…gracias pic.twitter.com/NvMoIqghgh — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) August 21, 2018

Un aficionado le respondió que no había problema, que esa lucha podría darle en el terreno independiente a lo que Adolfo Tapia respondió que si el “Toro Blanco” lo hace de esa manera “lo corren”.

Señor @laparktapia primero quiero decirle que le mando un fuerte abrazo en estos momentos difíciles que está pasando por la muerte del villano III y con respecto a lo de Rush usted no se preocupe, ya lo dijo el mismo Rush si no se hace en el CMLL que se haga en otra parte. — Paty Aveleida (@PatyAveleida) August 21, 2018

Yo pienso que rush si lo ase por fuera la apuesta lo corren — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) August 21, 2018

L.A. Park está confirmado para aparecer en la lucha estelar de Triplemanía XXVI donde apostará su máscara ante Psycho Clown, El Hijo del Fantasma y Pentagón, por lo que también comenzaron los rumores sobre que él sería el gran perdedor.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

'Sería un privilegio tener cualquiera de las otras tres máscaras': Psycho Clown

Jugador Johnny Russell tiene tierno gesto con pequeña aficionada

VIDEO: Captan a piloto de NASCAR Kyle Busch en altercado con aficionado

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV