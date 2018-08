Chivas, preocupado por lesionados de cara al Clásico

Se acerca el partido que divide a la ciudad de Guadalajara y Chivas tiene motivos para preocuparse. Cuatro de sus futbolistas habitualmente titulares se encuentran lesionados y el cuerpo médico trabaja con el reloj en contra para tratar de tenerlos en condiciones para enfrentar al Atlas este vienes, en el Clásico Tapatío que se disputará en el Estadio Jalisco.

Carlos Salcido y Alan Pulido no pudieron siquiera ser considerados para el duelo del pasado martes, ante Necaxa. El portero Raúl Gudiño fue baja de último momento para ese encuentro, por una molestia en la espalda y aún se desconoce si estará en condiciones para el viernes. Mientras que la “Chofis” Javier Eduardo López salió lastimado del partido frente a los Rayos.

“López tuvo una pequeña contractura y después también Ángel (Zaldívar) se acalambró, Gael (Sandoval) también, porque fueron unos guerreros, dejaron todo en el campo. Meten y están comprometidos, pero trataremos de recuperarlos a todos y poner el 11 que nos permita volver a sumar tres puntos. Salcido no ha entrenado, Pulido ya le pusimos trabajo exigente, va al 80 por ciento, está recuperado y hay que verlo futbolísticamente si puede llegar para el viernes”, explicó el técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo.

La ausencia de López pesaría, pero el entrenador no se preocupa demasiado. “López es un jugador muy importante en el funcionamiento nuestro, pero no dependemos tanto de él, busco que el equipo juegue como tal, no busco depender de uno. Trabajo en equipo no para un jugador. Tenemos que ver cómo suplirlo si no está, pero creo que no es grave la lesión de López. Hablaremos con el doctor”, detalló el paraguayo.

Sobre su centro delantero, reconoció que su presencia no es segura: “Pulido empezó a entrenar, ya le metimos trabajo exigente y aguantó, está recuperado de la lesión y hay que analizar si está para jugar. Debemos ser inteligentes pues no porque ya no tenga dolor significa que está para jugar, lleva 10 días sin entrenar. Carlos Salcido todavía no entrena a un nivel exigente, estos días analizaremos qué jugadores llegan al viernes. El que llegue debe entender que en un Clásico se deja todo y se gana”, sentenció Cardozo.

