CMLL explica por qué no realizó el máscara vs cabellera entre L.A. Park y Rush

Ante la ola de comentarios y crítica por no haber presentado el enfrentamiento de máscara vs cabellera entre L.A. Park y Rush en su fecha de aniversario, el Consejo Mundial de Lucha Libre dio sus razones para no programarlos.

Mediante un comunicado la empresa con sede en la Arena México informó que el “huesudo” estaba imposibilitado de luchar en dicha fecha tan importante porque AAA lo “maniató” al haberlo contratado para estar en su evento estelar Triplemanía, donde va a exponer su máscara.

“El CMLL ha anunciado que no es posible realizar el enfrentamiento de Máscara contra Cabellera entre L.A. Park y Rush, ya que el enmascarado está ‘atado’ de manera legal por la empresa AAA, pues bajo amenaza de demanda se le ha imposibilitado para realizar esta presentación que el público está pidiendo".

"A las televisoras que tienen convenio con el CMLL han llegado una serie de demandas por la presentación de este personaje".

"Rush comenta que esta rivalidad no termina y que por lo pronto, se encargará de rapar al sobrino de L.A. Park (Volador Jr.), para posteriormente ir por él”, dice la carta.

Hasta el momento L.A. Park no se ha manifestado al respecto.

Entonces la lucha estelar del 85 aniversario del CMLL será un cuadrangular de cabelleras entre Rush, Bárbaro Cavernario, Volador Jr. y Matt Taven.

