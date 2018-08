Atlas pide estar “más unidos en las malas”

La campaña del Atlas es gasta ahora desastrosa: solo dos puntos en seis partidos y sin goles a favor. Pero el viernes, en el Clásico Tapatío frente a Chivas, tendrá una inmejorable oportunidad de revertir la situación. Es el mejor escenario posible para salir del mal momento con un buen resultado que llenaría de alegría a sus aficionados.

“Yo como aficionado del Atlas estoy dolido, pero como jugador sé que estamos trabajando al 100 por ciento. Estoy dando la cara porque sé del trabajo que hacemos. Sé que van a llegar los buenos resultados, el éxito es a base de trabajo, eso me deja tranquilo y trabajando vamos a regresar a esos buenos torneos”, explicó Juan Pablo Vigón.

“En las malas tenemos que estar más unidos. Tenemos que estar fuertes, con base en el trabajo se va a revertir la situación y la directiva nos arropó bien en estos días. Estamos fuertes y somos los primeros que queremos revertir el momento que vivimos”, añadió el el mediocampista rojinegro.

En partidos pasados, Juan Pablo Vigón fue abucheado por sus propios seguidores, tras fallar un penal, pero resta importancia a lo sucedido. “Estoy motivado, no presto atención a los comentarios de la gente, sólo presto atención a la gente que me quiere. Mi mentalidad es muy fuerte como para escuchar los aficionados, que sé no son todos. Los verdaderos aficionados ahí están y apoyan”, sentenció.

“Soy una persona positiva y tomo todo positivo. Los abucheos los tomo como motivación. Qué mejor que pueda hacer bien las cosas y cuando ganemos darle alegría a la afición. Me motiva bastante para hacer las cosas bien. Me motiva para ser una mejor persona, mejor futbolista. Sé que con trabajo voy a ser mejor”, añadió el mediocampista del Atlas, el mediodía de este jueves.

Lo más visto de Publimetro TV: