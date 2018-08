Chivas no subestima al Atlas, de cara al Clásico

Cualquiera pensaría que Chivas parte como favorito frente al Atlas, para el Clásico Tapatío de este viernes en el Estadio Jalisco. Las estadísticas así lo marcan, pues los Zorros son sotaneros de la clasificación con apenas dos puntos y sin haber marcado un solo gol en seis fechas disputadas. Pero en el Guadalajara nadie cae en exceso de confianza, ni se subestima al rival.

“Además de ser equipos grandes, lo que más marca a los Clásicos es la rivalidad que hay. Creo que la que hay entre Chivas y Atlas es muy grande. Creo que por lo mismo de la rivalidad que hay, para mí no hay favoritos en un Clásico. Atlas a lo mejor no llega en su mejor momento, pero yo creo que será un partido muy duro para los dos equipos”, señaló Josecarlos Van Rankin, lateral derecho que llegó como refuerzo para el actual torneo.

Con solo dos unidades, de 18 disputadas, los Zorros son sotaneros de la tabla, pero Chivas mantiene el respeto por el adversario que enfrentará este viernes, en la cancha del Estadio Jalisco. “Yo creo que no, a pesar de las condiciones en las que viene Atlas, que a lo mejor nos son las que ellos quisieran, es un Clásico y hay una motivación muy grande, además es una motivación extra este encuentro”, agregó Van Rankin.

“Las condiciones de Atlas no son las que ellos quieren, pero es un Clásico y hay que ganarles. Para ellos será motivante, no han metido gol y para ellos va a ser importante hacernos gol. Saldrán con todas las ganas de poder hacerlo. Atlas tiene momentos que juega muy bien. El Atlas trabaja para mejorar cada partido y también reflejarlo en un triunfo. No nos quedamos con esa idea, no pensamos en que Atlas esté mal, sino que pensamos en seguir mejorando nosotros y reflejarlo”, sentenció el lateral derecho de Chivas.

Lo más visto de Publimetro TV: