VIDEO: Boxeador cae del cuadrilátero tras potente golpe

Jamontay Clark llegó como favorito a la pelea ante Jeison Rosario sin embargo, al final perdió por puntos, pero en la pelea vivió un penoso momento que difícilmente olvidará.

El tercer asalto estaba cerca de finalizar y antes de que esto sucediera, Rosario sacó un golpe recto directo al rostro de Clark, tras el impacto,'The Quiet Assassin' se mareó, trastabilló hacía las cuerdas y finalmente cayó directamente fuera del cuadrilátero.

El pugilista de 23 años logró reponerse y pudo continuar el combate, sin embargo, ya no fue el mismo y vio cómo se confirmaba su derrota en las tarjetas: 99-90, 98-91 y 97-92.

Momentos más tarde, cuando se disputaba el asalto 7, de nueva cuenta Rosario volvió a conectar un golpe que de no ser por las cuerdas, Clark hubiera salido del encordado por segunda vez en la noche.

.@The_banana07 lands a fiery right hook and sends @JamontayClark stumbling to the corner!! #PBConFS1 #ClarkRosario pic.twitter.com/iEg8f7WXA3

— PBC (@premierboxing) August 25, 2018