Iván García, orgulloso de pertenecer a la élite de los clavados

Una vida entera dedicada a los clavados. Son casi 17 años de saltar una y otra vez al agua en busca de un sueño: la gloria del podio. Iván García cosecha hoy lo que comenzó a sembrar mucho tiempo atrás. El “Pollo” es ya un histórico del deporte mexicano, pues su nombre se codea entre grandes como Fernando Platas y Joaquín Capilla.

En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, Iván García consiguió dos medallas de oro, en plataforma individual y sincronizados. Igualó a platas en preseas dentro de esta competencia y se puso a dos de Capilla. Quizá el tiempo dará justa dimensión a su carrera, pero por hoy se siente orgulloso de lo alcanzado.

Tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tuviste problemas de lesiones y ahora volver a un podio en Juegos Centroamericanos, ¿qué significa para ti?

— Estoy agradecido con Dios, con mi familia, con todo mi equipo de trabajo. Realmente fueron dos años muy complicados del 2016 para acá, tuve dos operaciones de rodilla, dudé incluso poder volver a saltar. Comenzar con el pie derecho mi ciclo olímpico y reaparecer en competencias internacionales con dos medallas de oro es algo que me deja tranquilo porque sé que voy por buen camino. Estoy consciente de que todavía me falta mucho por recorrer para volver a encontrar mi plenitud deportiva, pero estoy seguro que con trabajo y la motivación que ahora tengo en casa con mi familia lo voy a lograr.

¿Esperabas regresar así, pronosticabas esas dos medallas de oro, individual y sincronizado, en los Juegos Centroamericanos?

— Siempre quise el oro, era un reto para mí el convertirme en bicampeón centroamericano (individual), lo logré hace cuatro años y también hace ocho gané medalla de oro con Germán en sincronizados. Ahora igualo en medallas de oro a Fernando Platas, con cuatro, estoy a dos del histórico y máximo clavadista, Joaquín Capilla. Voy por buen camino, era mi reto comenzar con el pie derecho, sabía que sería muy complicado, pero el resultado de los entrenamientos dio fruto.

Mencionabas hace un momento Iván, a dos históricos del deporte mexicano como Fernando Platas y Joaquín Capilla, ¿cómo te sientes de que tu nombre aparezca ya entre leyendas como ellos?

— Es un orgullo, yo al inicio admiré a Fernando Platas, inclusive a Paola (Espinosa, su esposa). Soy una persona que admira mucho, tengo siempre alguien de ejemplo, algún ídolo. Entonces, saber que ya estoy como en esa élite… no sé cuántos serán los deportistas mexicanos que tienen medallas de todas las competencias. Estoy en eso y es algo maravilloso. Creo que tendrán que pasar años para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo en Jalisco y en todo México. Sin duda es algo que me llena de orgullo y qué bueno que lo puedo compartir con gente que amo.

Tal vez la gente lo valorará con el tiempo, ¿pero a ti sí te cae el veinte, como se dice, de que estás haciendo historia en el deporte?

— Sí a mí sí, porque a mí me ha costado. Sé todo lo que me ha costado, las cosas que a veces he dejado de lado, mi familia, dolores, operaciones, yo sé el sacrificio que he llevado durante estos casi 17 años de carrera. A mí sí me cae el veinte porque yo lo estoy viviendo, creo que también a las personas que te rodean, familia, entrenador, fisiatras, médicos, tu equipo de trabajo que está siempre contigo, nosotros sabemos la historia que estamos haciendo. Probablemente sea más grande ya que pase el tiempo y veamos que no hay atletas que alcancen tanto éxito. Espero que sí, que no nos quedemos estancados y por eso invistan al próximo gobernador que le apueste al deporte. No es un gasto, es una inversión que puede dar buenos frutos.

¿Qué crees que puede hacer diferente el próximo gobernador de Jalisco para no solo mantener el apoyo, sino mejorar el desarrollo de los deportistas?

— En el deporte y en la vida no puedes siempre hacer lo mismo, tienes que ir innovando, hacer cosas nuevas para que los resultados sean mejores. Es muy complicado llegar, pero mantenerte es todavía más difícil. Entonces, necesitamos que apoyen más, lamentablemente a veces al deportista lo apoyan ya que está en lo alto, pero si lo apoyan desde el inicio, las bases van a ser más preparadas y el éxito llegará mucho más rápido.

Finalmente, Iván, ¿qué te pareció el nombramiento de Ana Guevara al frente de la Conade?

— Qué bueno que sea alguien que vivió en carne propia las necesidades que tiene un deportista, todo lo que se vive dentro y fuera. Es una persona que admiro mucho, recuerdo hace años cuando México se paralizaba cuando ella iba a correr. A mí me tocó, yo estudiaba en el Code Jalisco y prendíamos la tele para verla. Es una persona que admiro mucho, la conozco y siento que hará las cosas muy bien.

