“Este club es mi vida”: Arlett Tovar, defensa de Chivas

Su historia es de sentimiento verdadero: el cariño que Arlett Tovar le tiene a Chivas es incuestionable. La defensa central lleva casi una década en las filas del Rebaño Sagrado, pues juega ahí desde muy pequeña, mucho antes de que arrancara la Liga MX Femenil. Por eso hoy, porta la camiseta con un orgullo especial, pues asegura que el Rebaño Sagrado es su vida.

“Hemos hecho un buen torneo pero vamos paso a paso y creo que debemos ir por más. Estoy convencida de que todavía podemos hacerlo mejor porque el club se lo merece. Soy la jugadora que mayor tiempo tiene en Chivas y eso me compromete al doble. Es una gran motivación para mí porque era mi sueño y este club es mi vida, soy rojiblanca de corazón y qué mayor recompensa que representar al equipo de tus amores”, explicó la defensora central.

Con la camiseta de Chivas ya fue campeona en el primer torneo de la Liga Mx Femenil. En una final de ensueño, el Guadalajara venció al favorito Pachuca y conquistó así el histórico título. Ahora, de nuevo se enciende la ilusión debido al buen paso del Guadalajara. Tras siete jornadas del Torneo Apertura, el Rebaño Sagrado se mantiene invicto, camino a la calificación.

“Mi mayor deseo es que saquemos todo los partidos que nos quedan. Quiero que sigamos mostrando fortaleza a la defensiva y en lo personal me gustaría volver a aportar goles como lo he hecho en torneos pasados. Aunque me perdí el primer partido luego de cinco jornadas me siento al parejo del grupo. Hemos aprovechado este descanso para seguir preparándonos para mantener e incluso mejorar el nivel que hemos mostrado”, concluyó la defensora central de Chivas.

