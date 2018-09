Gerardo Espinoza quiere seguir luchando con el Atlas

Atlas atraviesa por una severa crisis de resultados: sólo dos puntos de 24 disputados. Al llegar a la pausa que vivirá la Liga MX por la Fecha FIFA, los Zorros acumulan seis derrotas en ocho partidos y sólo un gol a favor, conseguido en el descalabro del sábado frente a Tigres (3-1). Por eso, el técnico Gerardo Espinoza se tambalea en la cuerda floja.

Los rumores aseguran que el Atlas ya busca al sustituto que se hará cargo del equipo. Pero mientras tanto, el joven entrenador aseguró que su deseo es continuar al frente de los rojinegros, pues mantiene viva la esperanza de corregir el rumbo junto a sus jugadores.

“Me quedo con el esfuerzo que tiene los muchachos y el profesionalismo. Son jugadores jóvenes, van a dar mucho y están en crecimiento. Agradecer a la gente de experiencia que están apoyándolos. Esto es producto de mala suerte, contra nosotros tuvieron suerte Querétaro y otros equipos”, explicó el técnico del Atlas.

“No tomo la decisión (sobre continuar o no). Yo todos los días trabajo, todos los días exijo a los muchachos. Yo me dedico a hacer lo mío, luchando para que los resultados lleguen y para que salir de esto. Es parte del futbol… yo me dedico a hacer lo mío, estamos luchando para que las cosas sean mejores y lleguen los resultados al Atlas”, añadió.

Enseguida, le buscó explicación a su última derrota, sufrida en Monterrey. “Tigres empieza a ejercer presión, tiene gran plantel, una gran banca. Tiene jugadores que en otros equipos serían titulares indiscutibles. Te empieza a tirar esa jerarquía y todo ese poderío, no es que yo tratara de meterlos atrás, sino es lo que ejerce Tigres en la cancha”, concluyó el entrenador del Atlas.

Los Zorros trabajarán esta semana de nuevo pensando en Tigres, no por la derrota, sino porque el próximo sábado se verán las caras nuevamente, en un partido amistosos que se disputará en Estados Unidos, para aprovechar la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA.

