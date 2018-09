Piloto mexicano Patricio O'Ward se corona en el campeonato Indy Lights

El piloto mexicano Patricio O'Ward se convirtió en el primer mexicano en conquistar el campeonato Indy Lights tras ganar la Carrera 1 del Gran Premio de Portland, situación que le asegura competir en al menos tres carreras de la IndyCar en 2019, incluyendo las míticas 500 millas de Indianápolis.

Aunque arrancó desde la Pole Position no tuvo una carrera sencilla como él quería. Todo se complicó cuando en la calificación para la segunda prueba, que se llevó a cabo este domingo, se estrelló con el muro tras perder el control de su monoplaza en la curva cuatro provocando que éste quedara realmente dañado.

Sin embargo, su equipo trabajó para repararlo y dejarlo a punto para que pudiera dar pelea en pista. Ya arrancada la carrera, su compañero de equipo Colton Herta lo superó, pero poco después Pato se encargó de hacer un rebase espectacular por al final de la recta principal para retomar la punta y no volverla a soltar.

Gracias a su histórico triunfo, O'Ward ganó la beca de un millón de dólares que le garantizan tres carreras en la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos, misma que sueña con conquistar en un futuro cercano para seguir luchando por poner el nombre de México en alto.

Además, el conductor regiomontano rompió el récord de más pole positions en una temporada con 9, dejando atrás los 8 de Bryan Herta, Townsend Bell, Thiago Medeiros y Ed Jones.

Con información del diario Récord

Muchisimas gracias checo. It means alot coming from you! Te mando un abrazo y toda la suerte este fin en monza!! https://t.co/rl52PVf4d9

— Patricio O'Ward (@PatricioOWard) September 2, 2018