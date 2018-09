Amaury Vergara tiene en mente a Chicharito, Hirving Lozano y Marco Fabián

Amaury Vergara asume con buena cara los buenos y malos momentos que implica estar al frente del Grupo Omnilife-Chivas, el vicepresidente del equipo rojiblanco se dio un tiempo para relajarse, y asistió al pre estreno del espectáculo Luzia del Cirque du Soleil en Guadalajara.

¿Decepcionado por el tema de Marco Fabián?

— Marco Fabián no ha dicho que no. Él está viendo la posibilidad de quedarse en Europa, esa no es una negativa, simplemente quiere quedarse en Europa y hay que respetarlo. Ya que no lo haga, pues tiene las puertas abiertas a Chivas, pero no es un no a Chivas, es un me quiero quedar en Europa.

Creo que hay que hacer mucha conciencia de que el mayor sueño de los jugadores mexicanos, es permanecer el mayor de tiempo posible en Europa. Respecto al jugador, él tiene las fechas muy cortas para decidir si se queda en Europa porque se cierran los límites y estamos a la espera que nos diga si tiene un interés por regresar a México.

Hay que considerar varias etapas como que quiera el jugador y que tenga la posibilidad de venir y luego ya se empieza la negociación , y no te puedo hablar de cantidades, no puedo saber si hay dinero o no.

Claro que hay dinero, pero tenemos que ser congruentes y tiene que cumplir las expectativas tanto de él, como de nosotros para poder traerlo.











Publicidad











Chivas pasa por una buena racha, ¿cómo mantener el paso?

— Estamos contentos por los triunfos consecutivos de Chivas, pero te voy a ser honesto, no nos estamos sobre emocionando hay que tener humildad, hay que seguir trabajando y tenemos mucho camino por recorre antes de llegar al lugar que queremos llegar.

No nos pondremos cómodos hasta que logremos los objetivos y aún nos falta mucho.

¿Para cuándo habrá director deportivo?

— Espero que pronto, tenemos muchos candidatos y entrevistas, bueno un par de cuantos. Estamos evaluando y no va a llegar hasta estar seguros de la persona que tiene que llegar.

Hemos evaluado a gente de fuera como local, gente de Chivas; ya hablamos con Efraín Flores pero aún no está cerrado nada.

¿Cuál es el mayor reto en Chivas?

— Chivas busca estar en el lugar que debe de estar, es el equipo más grande de México que representa el orgullo mexicano que busca dejar en los corazones de los Chiva hermanos siempre el orgullo para su equipo, eso es lo que buscamos.

Para lograr eso necesitamos títulos, copas, mundiales de clubes y once jugadores héroes en la cancha.

No se apostó nada contra Atlas, ¿contra quién lo harías?

— Es difícil apostar a veces con los atlistas, creo que es mas fácil apostar con los americanistas.

Desafortunadamente yo no puede hacer apuesta para este clásico, peor se viene el 9 de septiembre el clásico en Estados Unidos, sí haremos apuestas interesantes con americanistas de confianza, y parientes detractores.

¿Cómo se encuentra Jorge Vergara?

— Hay mucha gente que nos manda bendiciones -independientemente- de los rumores sobre su supuesta enfermedad.

Estamos muy agradecidos y mi padre lleva 27 años jalando la carreta y rompiendo paradigmas; además siendo un empresario ejemplar mexicano exitoso y merece un tiempo de no estar en los reflectores, y para eso está su familia para sustituirlo el tiempo que él quiera.

Dicen que soñar no cuesta nada, ¿qué jugadores traerías a Chivas?

— Obviamente mexicanos, pues sería el Chicharito por lo que significa y lo que representa para Chivas, Hirving Chucky Lozano que es un jugador excelente y pensamos que Marco Fabián puede ser esa tercera opción por la experiencia y el cariño a la casa de Chivas, que está en un momento en que se podría venir…. esos tres son definitivamente los que escogería ahorita.

Película de Chivas

El filme narra todo lo que no se ve dentro del terreno de juego tanto de los jugadores, como del cuerpo técnico de Chivas, además de que se podrá apreciar un momento especial, gracias al más reciente campeonato del equipo obtenido durante el Clausura 2017.

“Antes de que cierre el año vamos a tener lista la película de Chivas. Habrá una gran premier en Guadalajara, muy especial y otras secundarias en otras partes del país.

Vamos a invitar a todo el abolengo de Chivas y las leyendas. Seguro vamos a estar en la liguilla y preparándonos para el mundial de clubes, espero nos de los tiempos para llevar a los jugadores.

Tenemos otros proyectos de Chivas que se están cocinando.