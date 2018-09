'Tuca' Ferretti lanza indirecta a Miguel Herrera: 'Yo no voy a golpear a nadie'

En su primera conferencia de prensa como entrenador interino de la Selección mexicana, Ricardo “Tuca” Ferretti dio de qué hablar al lanzar una indirecta muy directa a Miguel Herrera, quien ocupó el cargo en el pasado.

Al ser cuestionado sobre las críticas que podría recibir por parte de la prensa en los seis partidos en los que estará al frente del Tri, Ferretti respondió:

"Al estar sentado aquí tengo que saber que va a haber muchas críticas. Llevo 28 años y sé que no hay que creer en los elogios, pero tampoco en las críticas. Hay que ver quién y por qué las hace. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo y no para fijarme eso. Yo no voy a golpear a nadie”, generando algunas risas en el salón.

Indirecta de ‘Tuca’ Ferretti al ‘Piojo’ Herrera. pic.twitter.com/5EeGsLkhlz — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) September 3, 2018

Hay que recordar que luego de ganar la Copa de oro de 2015 con México, Herrera se encontró en el aeropuerto con el narrador Christian Martinoli a quien se le fue a los golpes molesto por la cantidad de críticas que había recibido por parte del comunicador, acción que le costó el puesto.

