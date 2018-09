'Tuca' Ferretti no golpea a reporteros, pero sí los insulta

En su presentación como entrenador interino de la Selección mexicana de futbol, Ricardo "Tuca" Ferretti hizo alusión al incidente que hace algunos años protagonizó Miguel Herrera con el narrador Christian Martinoli donde se le fue a los golpes cuando era técnico del Tri.

El brasileño dijo que ante las críticas que pudiera recibir no va a golpear a nadie.

"Al estar sentado aquí tengo que saber que va a haber muchas críticas. Llevo 28 años y sé que no hay que creer en los elogios, pero tampoco en las críticas. Hay que ver quién y por qué las hace. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo y no para fijarme eso. Yo no voy a golpear a nadie”.

Aunque nunca ha vivido una situación de esa magnitud con algún miembro de la prensa, sí ha protagonizado otras donde los reporteros han salido regañados e incluso insultados de las ruedas de prensa con el "Tuca".

Aquí te mostramos algunos ejemplos:

-Recientemente, en la derrota que Tigres sufrió ante Santos, Ferretti apareció en conferencia de prensa como suele hacerlo cuando su equipo pierde, y ahí “calló” a un reportero por no ser el “más viejo” que preguntaba.

“¿Quién es el más viejo de ustedes?… ¡No, tú no eres el más viejo, cállate!”

-Un día Ricardo llamó “idiota” a un reportero que estaba hablando por teléfono en plena conferencia de prensa.

“¡A la mejor mi educación no es tan buena, pero mi papá y mi mamá me decían que cuando alguien habla, no hables, escucha. Entonces voy a esperar a que aquel idiota termine de hablar para poder contestarte!”.

-En una ocasión el “Tuca” se molestó con un reportero que quería hacerle una pregunta. Y es que la costumbre de Ferretti en todas las conferencias es darle la palabra primero a una mujer, luego al más veterano y el comunicador se le adelantó.

“¡Tengo seis años aquí y usted no me va a decir qué carajos tengo que hacer. Cállese carajo. Cuando ese cabrón se calle yo regreso!”

-En otro caso Ferretti se exacerbó cuando en una conferencia de prensa le preguntaron sobre los dimes y diretes entre su portero Nahuel Guzmán con el técnico de Cruz Azul Pedro Caixinha al finalizar dicho partido.

“¿Qué es lo que dijo Caixinha ahí? Pues entonces investiga también cabrón".

-Hace años, de nueva cuenta el “Tuca” respondió mal a los reporteros que le cuestionaron la razón por la cual no alineaba a Héctor Mancilla en Tigres.

“¡No le busquen. Ya me hincharon la pelotas. Es un tema tan trivial. Ustedes quieren buscar nota y no hay nota. No estén chingando. No le estén buscando tres patas al pinche gato. Pongan lo que se les hinche un huevo. Terminé el asunto!”

-Cuando lo criticaron por alinear jugadores jóvenes en torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Concachampions, Ferretti se enojó con la prensa.

“¡Lo que me irrita, lo que me molesta es esto. Están chingue y chingue de que por qué no juegan con jugadores jóvenes. Cuando se les pone dicen que uno está menospreciando a la competencia!”.

LOS MEJORES MEMES DE LA JORNADA 8 DEL APERTURA 2018





































Publicidad





































TAMBIÉN PUEDES LEER:

Atlético mostró 'indignación' por exclusión de Griezmann al premio The Best

'Tuca' Ferretti lanza indirecta a Miguel Herrera: 'Yo no voy a golpear a nadie'

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV