El emotivo discurso del 'Tiburón' Joel Sánchez previo al Clásico de Leyendas

El domingo pasado se llevó a cabo una edición amistosa del “Clásico de Clásicos” entre leyendas de Chivas vs leyendas de América a beneficio de fundaciones de niños, en Los Ángeles, California, el cual terminó empatado 3-3.

Y en la concentración previa de Chivas con sus jugadores en los vestidores, llamó la atención el discurso que se aventó el ex defensor Joel “Tiburón” Sánchez, quien le pidió a sus compañeros dar todo en el partido pese a ser un amistoso.

“¡Yo aquí vivo, es parte de mi vida. Duré 17 años de mi vida en etapas formativas, pasé por todas las categorías, me tocó ser campeón, ser seleccionado mundialista, compartir con grandes figuras y este no es cualquier partido. Y si ustedes se ponen la camisa tiene que representarla como corresponde: con orgullo, dignidad, coraje, por la afición, por el escudo, por la historia y no quiero mamadas!”.

“¡Yo veo a (Germán) Villa, (Isaac) Terrazas, son amigos míos, los abrazo y la chingada, pero arranca el partido y les quiero arrancar la cabeza deportivamente hablando. La gente lo merece, los colores, la institución, lo que representamos, así que vamos a ganar cantones!”, dijo el Tibu.

Entre los representantes del equipo Guadalajara, además de Joel estaban Ramón Ramírez, Demián Bichir, Martín Zúñiga, Héctor Reynoso, Abner Mares, entre otros.

Mira el video:

























Publicidad

























TAMBIÉN PUEDES LEER:

Boletos para los juegos de NBA en México costarán entre 325 y 6,500 pesos

José Pekerman deja de ser entrenador de la selección de Colombia

Chilavert da bienvenida a Osorio y le advierte que le espera una ardua tarea

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV