Conoce a Tesapará, la perrita inseparable del club 2 de mayo de Paraguay

Una perrita de 10 años de edad está causando sensación en las redes sociales debido a que se ha convertido en asistente inseparable del entrenador Carlos Jara Saguier, del club 2 de mayo de la división intermedia (segunda) de Paraguay.

La canina de nombre Tesapará suele sentarse al lado del técnico en cada partido y nadie puede quitarla de ahí sin ser amenazado(a) con un gruñido.

"Tesapará es la guardiana del club, vive ahí, cuando los portones se cierran es fiera, de día es amigable, muy accesible. Y de mí no se despega, desde que llegué me acompaña en la cancha, en los pasillos, en la oficina. Cuando se pega a mí, no quiere que nadie le quite de mi lado. Ahí está, es mi compañera en el 2 de Mayo, ya nos acostumbramos", aseguró Jara Saguier en entrevista con el sitio paraguayo Crónica.

El amor de la perra por el técnico se dio cuando este le dio un pedazo de empanada, desde entonces se ha convertido en su fiel acompañante.

"Cuando en el pasillo hay alegría y celebración por el resultado de un partido, ella también festeja con los muchachos. Capta la vibra, la energía. Cuando (los futbolistas) hacen estiramientos ella se acuesta y trata de imitar los movimientos. Creo que para ella ya es como una costumbre ver a los jugadores trabajar".













