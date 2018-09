Nike estrena controvertido spot con Kaepernick y Donald Trump enfurece

Pese a la controversia que ha causado la campaña de la marca Nike para celebrar 30 años, donde su principal imagen es el mariscal de campo Colin Kaepernick, la compañía estrenó el spot “cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo”.

Y es que Kaepernick inició un movimiento de protesta contra el racismo en Estados Unidos en agosto de 2016 cuando se arrodilló mientras sonaba el himno nacional en un partido de pretemporada de la NFL. Sus demostraciones le costaron un puesto en cualquier equipo de la liga, pero también inspiraron a otros jugadores de futbol americano y deportistas a hacer lo mismo.

Ahora, la imagen de la campaña Nike provocó la ira de algunas personas que prefirieron deshacerse de sus artículos deportivos, al considerar que Kaepernick representa una falta de respeto al himno y la bandera de Estados Unidos. Incluso se reportó una caída en las acciones de la compañía en la bolsa.

Pero deportistas como LeBron James y Serena Williams, quienes también son patrocinados por Nike y que aparecen en el nuevo comercial, demostraron su apoyo a Kaepernick y la marca.

"Siento que fue una declaración realmente poderosa para muchas otras compañías. Él ha hecho mucho por la comunidad afroamericana y le ha costado mucho. Es triste, pero continúa haciendo lo mejor que puede para apoyar", dijo la ganadora de 23 títulos de Grand Slam.

Por su parte, Tom Brady, quarterback de los New England Patriots que ha demostrado su apoyo a Donald Trump, dio like a la imagen de Kaepernick de la nueva campaña en redes sociales. Además, el defensivo de los Philadelphia Eagles, Chris Long, también aplaudió la elección de la marca: "me agrada que Nike esté hablando del elefante en la habitación".

El presidente Donald Trump no se quedó callado ante la nueva publicidad y arremetió contra la empresa de artículos deportivos en Twitter.

"Así como la NFL, cuyos ratings han caído mucho, Nike se está matando con la ira y los boicots. ¿Me pregunto si tenían idea de que sería así? Respecto a la NFL, simplemente se me hace difícil verla, siempre será así, ¡hasta que se pongan de pie por la bandera!", escribió el mandatario.

