Guillermo Hoyos no ve a su Atlas caído

Atlas vive un momento sumamente complicado: es último de la clasificación en el Torneo Apertura 2018 con apenas dos puntos de los 27 disputados. Pero el técnico recién llegado, Guillermo Hoyos, aseguró que no ve a su equipo caído y confió en que el grupo de jugadores logrará salir adelante.

“Tenemos pocos entrenamientos en campo y yo veo a un grupo que quiere salir de esa situación adversa de resultados. No veo a un grupo caído por esa situación, yo estoy convencido de que sería un grave error, por el hecho de que no lo sacaría nunca adelante. Por eso la confianza y la fe, por cómo están entrenando y por cómo ve uno la disposición”, explicó este miércoles.

“Eso lo agradezco y los veo como si estuviéramos en primer lugar. Veo al jugador con una moral y una entereza importante, con un foco de atención total, una concentración total en el entrenamiento, con la intensidad importante. Eso me da tranquilidad para decir que estamos con un equipo que está madurando ante la adversidad y que quiere salir lo antes posible”, añadió el estratega del Atlas.

Dijo, además, que personalmente no sufre porque la clasificación dice que Atlas está prácticamente eliminado del torneo. “Si me pongo a pensar en eso, no podría trabajar, por dar por hecho una situación que se manifiesta en una tabla de posiciones. Yo trabajo al revés, buscando crecimiento. Trabajamos para el jugador por que la evolución sea completa y que ellos tengan las herramientas para que puedan ejecutar. En ningún momento miro la tabla de posiciones y diferencia de goles, porque no es mi estilo, sino crecer y progresar, para aprender y después, la ejecución el tiempo lo dirá”, concluyó Guillermo Hoyos.

Lo más visto de Publimetro TV: