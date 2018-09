Atlas tiene sed de revancha ante Chivas en el Clásico femenil

El Clásico tapatío se vive de diferente manera, las damas lo saben y por eso, esta semana resulta especialmente intensa. La guardameta del Atlas, Ana Gabriela Paz, asegura que su equipo tiene sed de revancha, desde que perdieron ante Chivas en la segunda fecha del Apertura 2018. El lunes se verán de nuevo las caras y sueña con una victoria.

“Ya mi segundo Clásico Tapatío, en el primero tuvimos un sabor un poco amargo, pero esperamos el lunes poder revertir esa situación, tomar nuestra revancha y seguir con la buena racha que ya es de siete partidos sin perder. Más que nada es eso y acercarnos más a nuestro primero objetivo que es calificar a la Liguilla”, explicó.

“Desde esa jornada dos, en cuanto el árbitro pitó, ya entrando al vestidor estábamos pensando que íbamos a tener una revancha. Desde el principio nuestro objetivo ha sido ir mejorando y creo que lo hemos venido haciendo. Venimos de menos a más y esperamos seguir sumando”, agregó la portera.

Ana Gaby Paz es rojinegra desde niña, soñaba con algún día jugar un Clásico profesional. La Liga MX parecía, años atrás, una ilusión inalcanzable, pero hoy es una realidad. La guardameta jugó primero con Tigres e incluso fue campeona el torneo pasado, pero ahora, defendiendo los colores que quiere, se entusiasma con vencer a Chivas.

“La verdad que sí lo soñé, yo creo que no soy la única jugadora que soñó algún día con esto. Gracias a Dios se hizo realidad, yo pensé que no me iba a tocar a mí y es una experiencia muy bonita. Es algo que le hacía falta al futbol femenil, que siempre la verdad siempre fue un deporte que los mexicanos no veían tanto que fuera para mujeres y ahora se están dando cuenta que también estamos para esto, que también podemos representar a un club de una muy buena manera”, detalló.

