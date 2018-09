Chivas, a meterse en zona de Liguilla

Un duelo vital es el que sostendrá Chivas el próximo domingo, cuando reciba la visita del Querétaro. El balón comenzará a rodar en punto de las 16:00 horas, en el Estadio Akron. Y el resultado será trascendental, pues de él dependen en buena medida las esperanzas del Rebaño Sagrado. Si el Guadalajara gana en la fecha 10 del Torneo Apertura 2018, se meterá en zona de Liguilla.

Será un encuentro entre viejos conocidos. Por una parte, el hoy técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo se enfrentará al equipo que le brindó la primera oportunidad de dirigir en México. Del otro lado, Rafael Puente, entrenador del Querétaro, trabajó con el Rebaño Sagrado como directivo, tiempo atrás. Así, el partido resultará especial para ambos.

“En el futbol mexicano todo puede pasar, en el futbol en general, pero acá todos estamos al parejo, unos tendrán más nombre que nosotros, pero más hombres que nosotros va a ser difícil. Dejamos todo en el campo y con eso buscamos los puntos. Quedamos tranquilos con el funcionamiento frente a Monterrey y el trabajo del plantel. Ya nos dieron los tres puntos, no hay que seguir festejando, pensamos ya en Querétaro, que será de nuevo un partido difícil y punto. El partido pasado fue maravilloso, le ganamos a un rival difícil, pero nosotros somos Chivas”, explicó durante la semana José Saturnino Cardozo.

En su estadio, Chivas no tiene tan buenos resultados como quisiera en los últimos meses, pero el estratega quiere comenzar una buena racha ante su afición. “De lo anterior no pierdo tiempo en enfocarme y no quiero perder tiempo. Queremos ganar en casa y afuera, porque te da los mismos puntos. Deseamos hacernos fuertes de local por nuestra afición, nuestro estadio y lo que es Chivas. Queremos la solidez para que se queden la mayor cantidad de puntos en casa. El futbol se juega igual en Monterrey que aquí y tenemos que entrar más relajados a hacer lo que sabemos hacer”, sentenció.

