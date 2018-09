VIDEO: Campeón de Box finge ser policía para desnudar a un inocente conductor

Hace apenas unos días se filtró un video que indignó a los usuarios de las redes donde aparecía el boxeador Billy Joe Saunders humillando y burlándose de una mujer adicta al crack a quien ordenó golpear a un hombre a cambio de 150 libras en droga y hoy se filtró una nueva grabación que deja claro que lo sucedido con la mujer no fue una ‘broma’ asilada del británico.

En este nuevo video, el campeón mundial de los pesos medianos de la OMB se hizo pasar por un policía para acusar a un conductor de portar un arma ilegal. Con esta excusa, el pugilista de 28 años, hizo que el hombre se despojara de su camisa y pantalón para terminar casi desnudo.

“Nos llamaron para advertirnos que este vehículo portaba un arma”, advirtió Saunders al conductor, al verse en problemas el conductor accedió a las peticiones del boxeador, en algún momento del video, también se le escucha decir “Voy a tener que pedir refuerzos”.

Apologise to everybody who’s took offence totally in the wrong ‘ can’t do anything But be sorry ‘ banter when wrong ‘ Apologies once again

— billyjoesaunders (@bjsaunders_) September 18, 2018