Zellyka Arce vive el cambio de colores: de Chivas a Atlas

La Liga MX Femenil tiene poco tiempo de haber nacido y poco a poco comienzan a darse casos de cambios radicales. Zellyka Arce es uno de esos ejemplos: hasta hace poco, defendía los colores de Chivas y hoy se pone la camiseta del Atlas para luchar “a muerte” en el Clásico tapatío del próximo lunes.

“En parte creo que es el profesionalismo, me preguntan que si extraño los colores de Chivas, pero hay que enfocarse en lo que está uno. Mi presente está Atlas, claro que me pongo la camiseta y claro que siento los colores. Tienes que dejar el alma por el equipo porque a fin de cuentas hay que ser agradecidos con la institución que te está dando la oportunidad”, explicó.

“De la misma manera me han dado más minutos en el terreno de juego, se agradece y hay que aprovechar porque uno como futbolista tiene momentos. Gracias a Dios se está dando mi momento y tengo que aprovecharlo al 100 por ciento. Creo que será un Clásico que debo vivir de la misma manera: con máxima intensidad. Vamos a sacar el resultado, defenderé los colores este lunes. Mi presente es en Atlas y debo representar como merece la institución: con honor, con orgullo”, sentenció.

Ahora, aguarda con ansias el silbatazo inicial. “Todas esperamos el Clásico… bien dicen que los Clásicos no se juegan, los Clásicos se ganan. Yo me veo el lunes a las 9 de la noche festejando con mis compañeras porque sacamos los tres puntos. Vamos paso a paso, ahora el objetivo es sacar los tres puntos, es un partido muy esperado y debemos jugarlo con mucha responsabilidad”, aseguró Zellyka Arce, hoy jugadora del Atlas.

Por su pasado rojiblanco, cree tener alguna ventaja. “El técnico me dice que entre concentrada, que me demuestre a mí misma lo que soy capaz. Conocerlas a ellas sí me da un poco más de confianza porque sé a lo que juegan, no sé si han habido cambios, pero voy enfocada en hacer mi trabajo como en las jornadas anteriores”, concluyó la mediocampista rojinegra.

