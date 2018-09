Atlas admite que ya no puede pedir paciencia

El hartazgo de la afición del Atlas es evidente y por eso se manifestó nuevamente este miércoles. Como hace poco más de un mes, un grupo de seguidores acudió a las instalaciones rojinegras para colgar mantas afuera: “Se terminó la paciencia”, “Mi pasión se respeta” y “¡Que se vayan todos!”. El refuerzo chileno, Lorenzo Reyes, dijo que comprende su molestia y confió en corregir pronto el rumbo.

“La expectativa de todos era muy distinta a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo me siento? Es difícil estar bien en estos momentos, pero nosotros no vamos a renunciar, estamos trabajando más fuerte que nunca, somos los primeros que queremos sacar esto adelante. Me siento responsable porque vine como refuerzo y creo que todos podemos dar un poco más para salir de esta situación”, señaló.

“La verdad es entendible (el enojo de los aficionados), hay pasado 10 partidos y no hemos logrado ganar uno solo. Así que es totalmente entendible, siempre y cuando sea pasivo como lo ha sido cuando han venido a manifestarse. Siempre ha sido de forma pasiva y debemos demostrar en la cancha que queremos ganar”, añadió.

“No podemos pedirles más apoyo porque lo dan o paciencia, porque es difícil tenerla en este momento. Estamos matándonos en cada partido, el equipo se esfuerza al máximo y no hemos logrado los resultados que quisiéramos, pero nos estamos matando para conseguirlos”, sentenció Lorenzo Reyes.

Atlas suma tan solo dos puntos de los 30 que ha disputado en lo que va del Torneo Apertura 2018. El equipo lleva apenas un gol en 10 partidos y la afición muestra su enojo por el mal paso. Pese a lo negro del panorama, Lorenzo Reyes confía en que el equipo superará este momento.

“Creo que si en 10 partidos no hemos ganado es porque muchas cosas no han salido bien. Han sido muy diferentes los partidos, en el primero fuimos muy superiores al Querétaro y fallamos un penal en el último minuto. Morelia lo mismo: nos llegó una vez, nosotros 10 y no pudimos ganar ese partido. Es difícil vivir estos momentos, pero cuando pasa algo adverso es cuando más personalidad debemos tener en la cancha para sacar esto adelante”, detalló.

“Rafa (Márquez) ha hablado mucho con nosotros, la verdad sentimos su apoyo, pero también su exigencia es la máxima. Todos sabemos lo que fue como jugador y esa exigencia nos trata de transmitir a nosotros. Rafa le hará mucho bien al club, su exigencia es al máximo y el cuerpo técnico que llegó tiene la misma mentalidad. Es muy positivo, pero al mismo tiempo exige mucho y el que no cumpla la exigencia no va a jugar”, finalizó Lorenzo Reyes.

