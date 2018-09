Empleado de estadio de MLB es procesado tras escupir pizza

Un empleado de suministro de comidas en el estadio Comerica Park en Detroit fue procesado tras la difusión de un video en el que aparece escupiendo una pizza que se iba a ofrecer a aficionados en un partido de béisbol de las Grandes Ligas.

Jaylon Kerley fue procesado con una felonía y delitos menores por quebrantar el reglamento sanitario de alimentos. Kerley podría recibir una sentencia máxima de cuatro años de cárcel por la felonía.

El video fue difundido en Instagram durante el fin de semana. Las autoridades determinaron que el video fue grabado el viernes, cuando los Tigres de Detroit fueron locales antes los Reales de Kansas City.

Kerley fue detenido el domingo y despedido.

Su fianza quedó fijada en un 10 por ciento de 100,000 dólares. También tendrá que someterse a pruebas por enfermedades e infecciones.

